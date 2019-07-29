Гастрофестиваль стал новым модным трендом в лучших ТРЦ

Центральный детский магазин провел фестиваль "Будь в центре вкусных событий"

‪Сегодня особой популярностью пользуются гастрономические рынки, разнообразные фуд-корты, предлагающие кухни от европейских до экзотических стран. Демократическая обстановка, удачная локация, креативный формат, приемлемые цены и возможность в одном месте попробовать почти все кухни мира сделали максимально популярными ДЕПО, Даниловский и Центральный рынок и многие другие фут-корты.



‪Этот модный тренд один из первых среди крупных ТРЦ реализовал на своей площадке лауреат премии "Рекорды рынка недвижимости" – Центральный детский магазин. В честь открытия собственной гастрогалереи ЦДМ на Лубянке проведет гастрофестиваль "Будь в центре вкусных событий".

С ‪26 по 28 июля в главном атриуме с обеда и до самого вечера всех гостей ждут бесплатные дегустации блюд, зажигательная музыка, интересные кулинарные мастер-классы, развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши призов. В фестивале примут участие представители известных гастробрендов: K-Town Korean BBQ, грузинская кухня "Гамарджоба, Генацвале!", сингапурская кухня Chop Eat, американские макароны с сыром Mac & Cheese, греческая кухня "Порто Миконос Гриль", вьетнамское кафе Bổ, гавайская кухня Poke House, морепродукты "Не путай берега", израильская кухня Bright Israeli Grill, "Шаурма-ма", кондитерская "Любовь и сладости" и другие.

‪Все посетителии смогут насладиться ярким шоу с национальным колоритом, которое подготовили участники гастрогалереи. Одним из таких событий станет яркая презентация греческой кухни "Порто Миконос Гриль", которая пройдет в главном атриума ЦДМ с 18:00 до 19:00. В программе – выступление от Консульства Греции, прямое включение из Греческого культурного центра, выступление участника французского проекта The Voice France Джорджа, выступление участника проекта "Песни ТНТ" Руслана Кримлидиса.

"Создавать тренд, который привлечет аудиторию покупателей, – это задача любого топ-менеджера ТРЦ. Именно средний чек и количество покупателей привлекает арендаторов. Пик покупательной активности достигается благодаря проведению ярких эвентов, концертов популярных звезд шоу-бизнеса, конкурсов с розыгрышами ценных призов, арт-выставок, встречи с популярными блогерами, проведение батлов и других форматов шоу. Новым последним трендом стало создание в ТРЦ гастрономических фуд-кортов и проведение гастрофестивалей. Благодаря этой тенденции покупатель поедет в ТРЦ не только за покупками, а предпочтет стандартному походу в ресторан-гастрогалерею в известном ТРЦ" - отметила руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина.

