Российские звезды зажгли на фестивале Star Wings

Никас Сафронов очаровал местных жительниц

Благодаря фестивалю Star Wings поселок Кабардинка, расположенный недалеко от Геленджика, на два дня стал центром искусства и сосредоточением молодых талантов. Российские звезды, присутствовавшие на этом празднике, а среди них были Анна Семенович, Оксана Федорова, Анастасия Стоцкая и Елена Захарова, получили незабываемые впечатления.

В первый день на площадке фестиваля проходили различные активности: на "Кинобульваре" показывали фильмы молодых и подающих надежды режиссеров, а перед бассейном отеля "Надежда", который и принял гостей фестиваля, лучшие бармены России демонстрировали свое мастерство, виртуозно жонглируя и развлекая публику под танцы красивых девушек в бикини. Все желающие могли посмотреть картины и скульптуры молодых художников. Знаменитый российский художник Никас Сафронов, который посетил фестиваль в качестве почетного гостя, по достоинству оценил выставку.

Звездные гости, среди которых также были Борис Грачевский, Дмитрий Миллер, Михаил Богдасаров охотно общались с поклонниками и делали с ними селфи на память. Миллер отметил, что ему особенно понравились смелые киноработы участников Star Wings.

На спортивной площадке фестиваля мастер боевых искусств Левон Габриелян установил мировой рекорд, разбив шесть бетонных столбов. Первый день международного форума Star Wings завершился грандиозным концертом, который открыла Анастасия Стоцкая. Певица виртуозно танцевала под свой хит All That Jazz в собственном исполнении. Также гостей порадовали Вива Скрипка и группа "Мохито". Долгожданным подарком всем присутствующим стало выступление Maruv. После концертной программы финалистки конкурса Super Star Top Miss Russia продемонстрировали свои роскошные фигуры в купальниках и свадебных нарядах.

Второй день фестиваля стартовал с красной дорожки, по которой прошлись знаменитости: Федорова в прямом смысле блеснула – она появилась в золотом платье. Сафронов не удержался и расцеловал руки нескольких фанаток. Алексей Воробьев, прилетевший специально на Star Wings из США, признался, что обожает Краснодарский край. Елена Захарова также поведала, что ей понравился Геленджик. Актриса добавила, что очень любит отдыхать в России и особенно сильно ей нравится Крым.

"Главное, чтобы сервис был соответствующий. Его не везде можно получить, но здесь с этим все в порядке",

– поделилась с "Утро.ру" Захарова.

Михаил Богдасаров рассказал, что чувствует себя счастливым человеком на этом фестивале. А Грачевский шутил, что боится сойти с ума от ослепительного вида участниц конкурса красоты.

После красной дорожки состоялся концерт, завершающий фестиваль Star Wings. На музыкальном вечере выступили Мари Краймбрери, Алексей Воробьев и шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Звезды также поздравили победителей конкурсной программы. Так, в Super Star Top Miss Russia первое место заняла Светлана Виноградова из Москвы, а лучшим фильмом оказалась картина "Больше чем любовь".

Праздник завершился афтепати с фаер-шоу и грандиозным фейерверком, где российские знаменитости и гости расслабились и натанцевались вдоволь.