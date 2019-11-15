Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Назад в прошлое: интересные факты о "Мисс Офис"

Назад в прошлое: интересные факты о "Мисс Офис"
Победительницы в номинациях. Фото: пресс-служба
Ежегодно за ходом конкурса следят более 1,5 миллионов человек по всему миру

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 23 ноября состоится финальное шоу 10-го юбилейного сезона "Мисс Офис – 2019". "Утро" расскажет, какой приз получила самая первая победительница Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц, сколько стран охватило мероприятие и что думают участницы о выходе в купальниках.

До 2012 г. главным призом для победительницы "Мисс Офис" был автомобиль, однако уже в 2012-м участницы боролись за 1 млн рублей.  Начиная с 2018 г. победительницы получают в качестве приза от компании "Комус"  - 2 млн рублей (налог оплачивает организатор).

В 2010-го участниц конкурса выбирали среди офисных сотрудниц исключительно московских компаний, однако постепенно география конкурса начала расширяться. В 2017 г. конкурс перешагнул границы России – появились участницы из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана и Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Китая. На нынешний конкурс съедутся претендентки на титул из Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Черногории, Кипра,  Финляндии, Абхазии.

Ежегодно благодаря интернет-трансляции за ходом конкурса следят более 1,5 миллионов человек по всему миру.

В этом году организаторы отменили выход в купальниках, а также изменили возрастной диапазон. Теперь в конкурсе могут участвовать девушки 25 – 30 лет. Эти изменения увеличили число заинтересованных девушек и улучшило отношение участниц к конкурсу красоты. 

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей