Ежегодно за ходом конкурса следят более 1,5 миллионов человек по всему миру

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве 23 ноября состоится финальное шоу 10-го юбилейного сезона "Мисс Офис – 2019". "Утро" расскажет, какой приз получила самая первая победительница Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц, сколько стран охватило мероприятие и что думают участницы о выходе в купальниках.

До 2012 г. главным призом для победительницы "Мисс Офис" был автомобиль, однако уже в 2012-м участницы боролись за 1 млн рублей. Начиная с 2018 г. победительницы получают в качестве приза от компании "Комус" - 2 млн рублей (налог оплачивает организатор).

В 2010-го участниц конкурса выбирали среди офисных сотрудниц исключительно московских компаний, однако постепенно география конкурса начала расширяться. В 2017 г. конкурс перешагнул границы России – появились участницы из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Украины, Армении, Азербайджана и Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии и Китая. На нынешний конкурс съедутся претендентки на титул из Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Черногории, Кипра, Финляндии, Абхазии.

Ежегодно благодаря интернет-трансляции за ходом конкурса следят более 1,5 миллионов человек по всему миру.

В этом году организаторы отменили выход в купальниках, а также изменили возрастной диапазон. Теперь в конкурсе могут участвовать девушки 25 – 30 лет. Эти изменения увеличили число заинтересованных девушек и улучшило отношение участниц к конкурсу красоты.