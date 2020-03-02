На концерте прозвучат как хиты, проверенные временем, так и новые песни известной группы

Лучшим подарком для любимых девушек к 8 Марта, пожалуй, будут билеты на концерт группы "Братья Грим". Он состоится 6 марта на площадке "Подсолнухи Art&Food". Начало – в 20:00.

Песни этого коллектива неоднократно занимали первые позиции в хит-парадах ведущих радиостанций и завоевали сердца миллионов фанатов не только в России, но и за рубежом. Группа является обладателем премии "Золотой граммофон", лауреатом фестиваля "Песня года" и "Радиопремии имени Попова" как самая ротируемая группа года.

Композиции "Ресницы", "Кустурица", "Дыхание", "Пчела", "Аллилуйя" являются хитами на протяжении многих лет и по праву вошли в золотой фонд российской эстрады. На концерте 6 марта прозвучат как хиты проверенные временем, так и новые песни прославленной группы.

История музыкального коллектива началась в 1998 г. в Самаре. Его основали два брата – Борис и Константин Бурдаевы. В первый состав музыкального коллектива входили четыре человека: кроме братьев это были гитарист Максим Малицкий и барабанщик Антон Шаронин.

В названии "Братья Грим" одна "м", в отличие от немецких сказочников – братьев Гримм. Первый концерт группы состоялся в Самарском медико-техническом лицее", где учился Константин Бурдаев.

В 2004 г. коллектив заметил легендарный продюсер Леонид Бурлаков ("Мумий Тролль", "Земфира"). Он пригласил музыкантов в Москву, где коллектив приступил к записи дебютного альбома и съемке первых клипов. В состав группы пришли барабанщик Денис Попов и клавишник Андрей Тимонин.

В 2005 г. "Братья Грим" выступают на фестивале "MAXIDROM", после чего о группе заговорили все российские СМИ. В том же году коллектив выпускает дебютный альбом "Братья Грим". Песня "Ресницы" из этого альбома буквально взорвала эфиры радиостанций страны в июне 2005 г. и заняла первые позиции во многих хит-парадах. Другой известной композицией с дебютной пластинки стала песня "Кустурица". В этом же году группа становится обладателем "Золотого граммофона", лауреатом "Песни года" и лауреатом "Радиопремии имени Попова" как самая ротируемая группа года.

В 2006 г. колектив сразу же записывает свой второй альбом "Иллюзия" в городе Окленд (Новая Зеландия), включающий в себя такие известные синглы, как "Дыхание", "Пчела" и "Амстердам". Альбом был оценен по достоинству многими музыкальными критиками. В том же году группа снялась в сериале "Не родись красивой", где музыканты сыграли самих себя и исполнили песню "Сердце".

Осенью 2007 г. "Братья Грим" выпускают свой третий по счету альбом – "Марсиане". Песня "Утром" с этого альбома попадает в ротацию многих радиостанций и становится саундтреком рекламного роликасети кафе McDonalds, а песня "Лети" входит в саундтрек к фильму “Ожидание чуда”.

В 2008 – 2009 г. в составе группы происходят изменения. Коллектив покидают гитарист Максим Малицкий, клавишник Андрей Тимонин, а также один из основателей – Борис Бурдаев.

В 2009 г. Константин Бурдаев с обновленным составом музыкантов приступает к записи новой пластинки. Выходит сингл с будущего альбома группы "Братья Грим" – песня "Лаос"”. Композиция доходит до третьего места в "хит-параде двух столиц" на радио MAXIMUM .

В декабре 2009 г. группа "Братья Грим" приняла участие в трибьюте к юбилею группы "Машина времени" под названием "Машинопись", исполнив композицию "Свеча" в своей вариации. А чуть позже – весной 2010 г. – музыканты приняли участие в проекте "Песни для Аллы", в рок-трибьюте на песни Пугачевой – выступили на Первом канале в итоговом концерте со своей версией песни "Старинные часы", которая очень понравилась Примадонне.

В 2010-м группа представила сингл "Вернись", на который впоследствии было снято яркое музыкальное видео в стиле "Стимпанк". Клип на эту песню был высоко оценен не только в России, но и за рубежом. В октябре 2010 г. выходит четвертый альбом группы Братья Грим под названием "Крылья титана". Еще одна песня с этого альбома – "Аллилуйя" – попала в ротацию крупных радиостанций и стала популярна в интернете в качестве саундтрека ко многим любительским свадебным роликам.

2012 г. ознаменовался для группы появлением таких ярких песен, как "Парашюты" и дуэтной композицией совместно с группой "Чи-ли" под названием "Ира Ира", на которую был снят веселый и запоминающийся клип.

Осенью 2013-го группа выпускает сингл "Самая любимая музыка", который становится популярным и попадает в ротации самых крупных радиостанций России и СНГ, а припев этой песни звучит в джингле-заставке "Русского радио". Ротации этой песни в эфирах московских радиостанций опередили по количеству в разных версиях сингла даже такие хиты группы , как "Ресницы" и "Кустурица".

В 2015 г. группа "Братья Грим" выпускает сразу два разнохарактерных альбома. На электронных площадках iTunes и Google play выходят: в марте – лиричный и мягкий "Самая любимая музыка" – название альбому дал самый известный сингл с этой пластинки, в декабре – жесткий и бескомпромиссный альбом "Zомби". Музыканты условно характеризуют эти альбомы как "альбом для девочек" и "альбом для мальчиков" соответственно.

2016 г. ознаменовался появлением сразу нескольких клипов на синглы с обоих пластинок. Клип на песню "ЧБ весна" с альбома "Zомби", который появился в начале 2016 г., посвящен теме войны в Сирии и на Украине. Это видео оценили по достоинству не только рядовые пользователи интернета, но и многие известные блогеры и общественные деятели.

Чуть позже, к концу весны 2016-го, появился клип в минималистично-рисованном стиле на песню "Простая история" с альбома "Самая любимая музыка". А осенью – еще одно видео на тему войны под названием "Через джунгли" – уже посвященное теме вьетнамской трагедии. В обоих антивоенных клипах – "ЧБ весна" и "Через джунгли" – группа "Братья Грим" выражает свою активную гражданскую позицию.

В 2017 г. выходит сингл "Лелею", и в том же году снимается клип на эту песню, который увидели более двух миллионов человек в соцсетях. В 2018 г. песня попадает в ротацию крупнейших федеральных радиостанций страны.