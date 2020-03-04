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В "Бургер Кинг" Петербурга стартовала акция "На пару рублей добрее"

В "Бургер Кинг" Петербурга стартовала акция "На пару рублей добрее"
Фото: Пресс-служба
Каждый гость, купив порцию картошки фри, внесет свою лепту в доброе дело

В Санкт-Петербурге 20 февраля в 15:00 стартовала совместная акция сети быстрого питания "Бургер Кинг" и благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".

В ресторане сети "Бургер Кинг", расположенном по адресу: Владимирский проспект, д. 19 л. А, ТЦ "Владимирский Пассаж", постоянная участница благотворительных акций фонда "Линия жизни" – "Миссис Россия 2015" Катерина Кирмель – вместе с блогером и другом благотворительного фонда Викторией Портфолио выдавали покупателям приобретенную в ресторане картошку фри*.

*При покупке большой и стандартной картошки фри 2 руб. с каждой порции будут перечислены в фонд "Линия жизни" на лечение тяжелобольных детей.

На пресс-конференции 20 февраля представители фонда "Линия жизни" и компании Burger King, а также гости мероприятия обсудили возможности и перспективы развития акции "На пару рублей добрее", которая в январе, при тестовом запуске в десяти ресторанах сети в Санкт-Петербурге, позволила собрать на лечение детей около 100 тыс. рублей. Для гостей проекта была проведена экскурсия по кухне ресторана, где каждый смог посмотреть на "дом "Воппера" изнутри, убедиться в соблюдении высоких требований к приготовлению блюд, качеству продуктов и собрать свой "Воппер" по оригинальной рецептуре.

"Сегодня более чем в 50 городах по всей стране в 700 ресторанах сети установлены ящики для сбора пожертвований в пользу подопечных нашего благотворительного фонда, – прокомментировала старт акции президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. – За годы сотрудничества с "Бургер Кинг" совместными усилиями нами было вылечено 50 детей".

Срок проведения акции – с 20 февраля по 31 марта 2020 года.

Помогать детям и спасать жизни – просто. Здесь каждый гость может стать супергероем, купив порцию Доброй картошки*, и тем самым внести свою лепту в доброе дело.

Краткая справка о сотрудничестве

Фонд "Линия жизни" сотрудничает с сетью ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" с 2015 года. Партнерство началось с акции "Найди Машу в каждом детском обеде" по мотивам мультика "Маша и Медведь". Часть средств от покупки такого детского обеда переводилась в "Линию жизни". Конец 2015 г. ознаменовался стартом специального предложения: "Покупая "Бургер Биг Кинг XXL" и "Гриль Чикен Барбекю", вы спасете тяжелобольных детей". 10% с продажи этого спецпредложения также шло в фонд.

Летом 2019 г. корпоративная команда "Бургер Кинг" впервые вышла на старт нашего благотворительного Забега 5275. Сейчас она регулярно принимает участие во всех спортивных событиях фонда. Всего за годы взаимодействия с сетью ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" собрано 12 млн рублей.

Евгения КОХАН

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