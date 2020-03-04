Спектакль снова покажут на главной сцене России

Один из ярких классических балетов "Корсар", который сохраняется в мировом репертуаре уже более 150 лет, вновь покажут на сцене Государственного Кремлевского дворца. Труппа театра "Кремлевский балет" 11 марта расскажет зрителю вольнолюбивую байроновскую поэму, поставленную на музыку французского композитора Адольфа Адана.

Хореографом-постановщиком новой редакции на основе композиции Мариуса Петипы выступил народный артист СССР Юрий Григорович. Либретто "Корсара" создано Анри Сен-Жоржем и Жозефом Мазилье по мотивам одноименной поэмы Джорджа Гордона Байрона, несущей типичные образные мотивы романтического искусства.

В центре спектакля – необыкновенная, исключительная личность главного героя. Персонажи вовлекаются в захватывающие приключения и их обуревают сильные страсти. В балете отразился романтический интерес к Востоку, а венчает его победа благородства над низостью и коварством.

Поставленный впервые в 1856 г. в Парижской опере в хореографии Жоржа Мазилье, уже в 1858-м "Корсар" увидел свет рампы в Петербурге с хореографией Жюля Перро. Затем несколько раз ставился в Петербурге и в Москве с хореографией Мариуса Петипы. В ХХ в. он воплощался балетмейстерами Александром Горским, Петром Гусевым, Константином Сергеевым, Олегом Виноградовым, Дмитрием Брянцевым, наконец, самим Юрием Григоровичем в Большом театре России (1994), где постановка содержала все ценные фрагменты хореографии его предшественников, в первую очередь, созданные Мариусом Петипой.

Обращение в 2007 г. к "Корсару" с театром "Кремлевский балет" – третье для Юрия Григоровича и первое для труппы под руководством Андрея Петрова.

В этой постановке "Корсара" сохранены наиболее эффектные танцевальные сцены и номера, знакомые широкому зрителю: танцы одалисок, любовный дуэт в гроте, и, наконец, картина "Оживленный сад", созданная Мариусом Петипой. Как отмечал В. Ванслов: "В хореографическом отношении это самый сильный и впечатляющий эпизод балета, могущий быть поставленным по художественному качеству в один ряд с такими шедеврами симфонического танца… как сцены виллис в "Жизели", сильфид в "Сильфиде", лебедей в "Лебедином озере", дриад в "Спящей красавице", теней в "Баядерке". Подобные сцены не только обладают нетленной красотой, они дали мощный толчок хореографическому развитию".

Спектакль пройдет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

Начало – в 19:00.

Подробности – https://kremlinpalace.org/events/korsar-a-adan-spektakl-teatra-kremlevskiy-balet.