Выживут только алкоголики: в Москве покажут ужастик "Грэбберсы"
На Ирландском кинофестивале в Москве в рамках проекта "КАРО.Арт" покажут ужастик "Грэбберсы". Единственный сеанс фильма, ставшего классикой жанра, пройдет в столичном киноцентре "Октябрь" 14 марта.
Сочетание пятницы, 13-е и 13-го по счету Фестиваля ирландского кино не оставило сомнений в том, какой должна быть его тематика. Ядром программы 2020 г. стали хорроры, и поклонников этого жанра с 11 по 22 марта ждет яркое разнообразие фильмов и событий в рамках мериприятия.
Единственным ретроспективным показом смотра станут культовые "Грэбберсы". Фильм получил широкую известность не только на родине, но и за рубежом. На его счету 4 премии и 11 номинаций на международных фестивалях, включая премию IFTA (Irish Film & Television Academy) за лучшую актерскую игру (Рут Бредли).
"Грэбберсы" – это яркий образец современного ирландского кинематографа. Ловко балансируя на стыке фантастики, хоррора и комедии, фильму удается рассказать максимум о стране через всевозможные клише об Ирландии. Слоган фильма "Пей или умри!" очень емко транслирует сюжет, где на замену одному из полицейских на остров прибывает новенькая. Она знакомится с коллегами и местными жителями, которые всегда не против хорошенько заложить за воротник. И вскоре эта привычка спасет им жизнь, ведь нацелившиеся слопать все население острова инопланетные осьминоги на дух не переносят алкоголь.
The Guardian по праву назвал "Грэбберсов" "ярким и технически виртуозным комедийным хоррором в стиле "Зомби по имени Шон", а издание DIGITAL SPY убеждено, что "вдохновенная задумка, приятный актерский состав и смесь смеха и страха гарантируют фильму культовый статус".
Наравне с "Грэбберсами" любителям кино покрепче придутся по вкусу и другие события кинофестиваля. Среди хитов программы подборка короткого метра "Ирландское темное", которую представит голливудский актер Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Трансформеры"), кровавый вестерн "Вечно молодой" с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком в главных ролях и показ нового фильма Малгожаты Шумовской "Приди ко мне". Его эксклюзивная премьера состоится за месяц до выхода в прокат именно в рамках фестиваля.
Даже фильм открытия вскользь затрагивает тему ужасов – 11 марта в киноцентре "Октябрь" покажут сверхъестественную романтическую комедию про призраков "Пара нормальных". Его представит исполнитель главной роли – ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира").
Показы фильмов кинофестиваля в рамках IRISH WEEK 2020 состоятся в Москве (киноцентр "Октябрь"), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа").
Все показы проходят на языке оригинала с
русскими субтитрами.
Встречи с гостями фестиваля переводятся на русский язык.
Купить билеты можно на сайте. Подробности мероприятий фестиваля тут.
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