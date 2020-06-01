«Огоньку не найдется?»: опрос Мамба показал, как курение влияет на личную жизнь россиян

Самый посещаемый дейтинг-ресурс провел опрос среди пользователей и узнал, влияет ли курение на личную жизнь и отношения с окружающими

По мнению большинства опрошенных (70% мужчин и 80% женщин), курение можно простить, если в целом человек заинтересовал и у него есть масса других преимуществ:



"Вредные привычки есть у всех. С некоторыми можно мириться, с некоторыми нет. Если девушка не курит одну за одной, то эту вредную привычку можно пережить, если человек интересен".

Отношение мужчин к курящим женщинам

Мужская часть пользователей в основном негативно настроены по отношению к курящим женщинам. Многие (74,2%) не считают этот образ привлекательным и считают запах сигаретного дыма отталкивающим (67,5%).

Но мужчины готовы идти на компромисс, если девушка бросает курить. Большинство пользователей (71,4%) считают, что есть принципиальная разница между статусами "курю" и "бросаю курить" – и второй гораздо предпочтительнее.

Отношение женщин к курящим мужчинам

Так же как и мужчины, женщины не продемонстрировали большого энтузиазма в отношении курильщиков. Больше половины опрошенных (60%) категорически не любят запах сигарет и испытывают неприятные ощущения во время поцелуя с курильщиком (75%).

Такое отношение распространяется и на кубинские сигары. Большинство (89,4%) женщин не считает сигару признаком респектабельности и солидности.

Опрос пользователей – не единственный вклад Мамбы. Cервис поможет россиянам, которые решили изменить свою жизнь и избавиться от вредной привычки.

Россияне, которые имеют статус "бросаю курить", 31 мая получили VIP-подписку на неделю.

О компании

Мамба – популярный сервис онлайн-знакомств с аудиторией около 57 миллионов активных пользователей по всей России. Ежемесячно в приложении регистрируется более миллиона человек.