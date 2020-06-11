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Новый онлайн-сервис помогает интернет-покупателям с объективным выбором товаров

Новый онлайн-сервис помогает интернет-покупателям с объективным выбором товаров
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Уникальный алгоритм RankQuality учитывает характеристики товара и отзывы потребителей

С 19.05.2020 в российском сегменте интернета начал работу новый интерактивный сервис объективной оценки товаров и услуг – RankQuality. Сервис ориентирован на рядового потребителя, которому приходится сталкиваться со сложностями при выборе товаров и услуг самого широкого профиля.

Уникальные алгоритмы оценки и машинного самообучения

Ключевое преимущество RankQuality состоит в применении инновационных подходов к расчету суммарного балла конкретных моделей товаров и даже отдельных модификаций. Так, система принимает во внимание заявленные производителем технические характеристики, учитывает значимость каждой характеристики в разрезе конкретного товара, а также берет отчасти за основу отзывы и оценки реальных пользователей на авторитетных интернет-ресурсах.

Что касается учета обратной связи пользователей, здесь разработчики создали авторские уникальные алгоритмы, позволяющие осуществить интеллектуальную оценку адекватности отзыва, его достоверности и независимости. Базовые алгоритмы программных движков RankQuality основываются на современных подходах с применением машинного обучения. Также осуществляется строгий перекрестный контроль специалистами отдела контроля качества компании.

Беспрецедентный охват категорий товаров и услуг

База данных RankQuality уже сейчас насчитывает сотни тысяч позиций – крупная и мелкая бытовая техника, электроника, компьютеры, носимые гаджеты, предметы быта и интерьера. Уникальность системы состоит в том, что алгоритмы оценки и инструменты сравнительных характеристик унифицированы по принципам машинной логики для самого широкого спектра объектов потребительского интереса. Таким образом, пользователь сможет составить для себя объективное впечатление даже об услугах, местах отдыха, курортах и гостиницах и даже целых городах с точки зрения туристической привлекательности или комфортности для проживания.

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