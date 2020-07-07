Рейтинг лучших летних букетов: от лилий до подсолнечника

Когда дарить цветы, если не летом?

Впечатляющее разнообразие оттенков, ароматов, композиций, от позитивных ромашковых букетов до тропической экзотики, от спокойной пастели пионов до броского многообразия полевых цветов. Но даже в таком ассортименте можно выделить лидеров – наиболее интересные, небанальные, нравящиеся всем, "самые летние" варианты.



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Подсолнечник: солнечный и жизнерадостный

А вы знали, что подсолнечник поворачивается вслед солнцу, а если небо закрывают тучи, то тянется к своему ближайшему собрату? Это как нельзя точно описывает их жизнерадостный, светлый характер. Кроме того, эти цветы самостоятельные и самодостаточные – они не требуют обязательных украшений или соседства с другими представителями флоры.

Для подарочных букетов и домашних композиций рекомендуем выбирать специальные сорта небольших декоративных подсолнухов – это точные копии известных цветов, но уменьшенные до комфортного размера.

Пионы: вестники первой половины лета

Огромная, мягкая, благоухающая "шапка" пиона не может не понравиться. И именно эти цветы уверенно держат место лидера цветочных бутиков с начала июня до средины июля.

Да, сезон пионов довольно короткий, и если вы хотите порадовать любимую девушку, супругу или маму проверенной летней классикой – спешите заказать букет пионов. Чистые и белые, нежные и розовые, яркие и красные, фиолетовые и кремовые – оттенков у пионов сотни, поэтому ваш букет может быть по-настоящему уникальным.

Лаванда: царица летних полей

Этот аромат узнается из тысячи, а умение стоять в вазах месяцами ценят в лаванде повсеместно. К тому же, лавандовый запах у многих ассоциируется с Провансом во Франции, ранним летом на Средиземноморском берегу или, как минимум, Крымскими лугами в предгорье.

Конечно, наибольшим спросом пользуется свежая лаванда, но в последнее время букеты уступают место в потребительском рейтинге горшочкам с живыми цветами. Они будут радовать ярким внешним видом гораздо дольше, а если завянут, то из лавандовых букетиков получаются отличные сухостои.

И это еще не все

Конечно, выбор прекрасных летних букетов не ограничивается перечисленными представителями флоры. Какой цветочный магазин обходится в жаркую пору года без гортензий или ромашек, бессменных роз или полевых цветов. Но в этом году мы рекомендуем вам обратить внимание на пионы, подсолнечники и лаванду – и если вы еще не дарили эти интересные цветы, то спешить радовать своих близких композициями, которые гарантировано подарят хорошее летнее настроение.