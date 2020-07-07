Рейтинг лучших летних букетов: от лилий до подсолнечника

Рейтинг лучших летних букетов: от лилий до подсолнечника
Фото: pixabay.com
Когда дарить цветы, если не летом?

Впечатляющее разнообразие оттенков, ароматов, композиций, от позитивных ромашковых букетов до тропической экзотики, от спокойной пастели пионов до броского многообразия полевых цветов. Но даже в таком ассортименте можно выделить лидеров – наиболее интересные, небанальные, нравящиеся всем, "самые летние" варианты.

Напоминаем, что вы можете выбрать и приобрести любой букет цветов на сайте сервиса доставки цветов Lotlike.

Подсолнечник: солнечный и жизнерадостный 

А вы знали, что подсолнечник поворачивается вслед солнцу, а если небо закрывают тучи, то тянется к своему ближайшему собрату? Это как нельзя точно описывает их жизнерадостный, светлый характер. Кроме того, эти цветы самостоятельные и самодостаточные – они не требуют обязательных украшений или соседства с другими представителями флоры.

Для подарочных букетов и домашних композиций рекомендуем выбирать специальные сорта небольших декоративных подсолнухов – это точные копии известных цветов, но уменьшенные до комфортного размера.

Пионы: вестники первой половины лета

Огромная, мягкая, благоухающая "шапка" пиона не может не понравиться. И именно эти цветы уверенно держат место лидера цветочных бутиков с начала июня до средины июля.

Да, сезон пионов довольно короткий, и если вы хотите порадовать любимую девушку, супругу или маму проверенной летней классикой – спешите заказать букет пионов. Чистые и белые, нежные и розовые, яркие и красные, фиолетовые и кремовые – оттенков у пионов сотни, поэтому ваш букет может быть по-настоящему уникальным.

Лаванда: царица летних полей

Этот аромат узнается из тысячи, а умение стоять в вазах месяцами ценят в лаванде повсеместно. К тому же, лавандовый запах у многих ассоциируется с Провансом во Франции, ранним летом на Средиземноморском берегу или, как минимум, Крымскими лугами в предгорье.

Конечно, наибольшим спросом пользуется свежая лаванда, но в последнее время букеты уступают место в потребительском рейтинге горшочкам с живыми цветами. Они будут радовать ярким внешним видом гораздо дольше, а если завянут, то из лавандовых букетиков получаются отличные сухостои.

И это еще не все

Конечно, выбор прекрасных летних букетов не ограничивается перечисленными представителями флоры. Какой цветочный магазин обходится в жаркую пору года без гортензий или ромашек, бессменных роз или полевых цветов. Но в этом году мы рекомендуем вам обратить внимание на пионы, подсолнечники и лаванду – и если вы еще не дарили эти интересные цветы, то спешить радовать своих близких композициями, которые гарантировано подарят хорошее летнее настроение. 

Отдел информации

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