Как работает бесплатное обслуживание дебетовых карт

Как работает бесплатное обслуживание дебетовых карт
Фото: Freepik
Что такое бесплатное обслуживание дебетовых карт

Среди клиентов банков наиболее популярны дебетовые карты с бесплатным обслуживанием. Их можно использовать для оплаты товаров и услуг, получения зарплаты, зачисления стипендий, пособий, пенсий, снятия наличных и других стандартных операций.

Термин "бесплатное обслуживание" означает, что банк не взимает комиссию за пользование картой. В некоторых случаях отсутствие платы возможно по умолчанию, в других – только при соблюдении определенных условий. Также на рынке есть бесплатные предложения в рамках определенного периода – к примеру, первого года.

Но стоимость обслуживания карты не является основным критерием при выборе подходящего варианта. Чтобы подобрать оптимальный продукт, рекомендуется также учитывать набор услуг, которые могут предоставляться исключительно в платных премиальных картах; лимиты и комиссии за совершение платежных операций, переводов, снятие наличных; величину и категории кешбэка, другие бонусы, льготы; возможность начисления процентов на остаток средств. Цена обслуживания стандартной и премиальной карт может отличаться в несколько раз.

Как работают дебетовые карты с бесплатным обслуживанием

Оформить бесплатную дебетовую карту очень просто. Для этого нужно сделать следующее:

  • Выбрать подходящее предложение, изучить тарифы.
  • Оставить заявку на сайте банка – в анкете нужно указать свои фамилию, имя, паспортные данные, контактный телефон, электронную почту, способ доставки.
  • Дождаться звонка менеджера для уточнения деталей и согласования времени, места встречи.
  • Получить карту – не забудьте взять свой паспорт для подтверждения личности.

После получения карты ее необходимо активировать. Это можно сделать самостоятельно или с помощью сотрудника банка. Все условия, включая размеры комиссий, тариф, лимиты, можно уточнить в приложении или личном кабинете на сайте банка.

На странице https://finuslugi.ru/debetovye_karty/teg_s_besplatnym_obslyzhivaniem представлен список дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, их особенность состоит в том, что обычно плата не взимается при соблюдении клиентом заданных условий. К примеру, если на счетах, вкладах хранится от 50000 рублей ежемесячно, или оформлен кредит, или открыт счет в валюте, активирован конкретный тариф, или зачисляется пенсия и т.д. При несоблюдении заданных параметров деньги за обслуживание будут списываться. Также плата может взиматься, если подключены иные услуги, например, СМС-информирование.

По бесплатным картам могут быть предусмотрены другие расходы, которые отсутствуют в платных вариантах, включая комиссии за выпуск, активацию или переоформление продукта, а также плату за некоторые банковские сервисы. Кроме того, условия тарифа могут измениться со временем, и бесплатная ранее карта станет платной со следующего года (или иного периода) использования.

Выбирать карту с бесплатным обслуживанием стоит тем, кто ищет выгодные условия для проведения расчетов, накопления средств, получения кешбэка и бонусов. Сравнивая варианты, нужно учитывать, какие именно преимущества дает конкретный продукт, для каких целей он планируется использоваться, нет ли ограничений в функционале.

Если, допустим, карта оформляется в основном для оплаты покупок, то нужно искать вариант с хорошим кешбэком. При размещении средств на счете подойдет карта с начислением процентов на остаток денег. Даже если полученная выгода окажется не слишком великой, она сможет компенсировать комиссию за проведение отдельных операций или за СМС-информирование.

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