Табаков одалживал всем деньги

Великий актер ничего не боялся

Воспоминаниями о работе с Олегом Табаковым поделился Станислав Садальский. Он служил в труппе театра "Современник" с 1973-го по 1981 год.

"Меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лёлик.

Я, разбавляя массовку на сцене, обожал из-за кулис наблюдать, как работает мастер. Я учился", – рассказал актер в своем микроблоге.

По его словам, Олег Павлович всегда был бесстрашным человеком.

"Мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков – член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность… Тогда он получил всего лишь строгий выговор с занесением, но, согласитесь, это поступок великого гражданина!"

Раскрыл Садальский и еще одно качество своего бывшего руководителя – он всегда одалживал деньги бедным актерам.

"Иногда, опоздав на выход или репетицию, мы, молодые, делали жалостливые лица и говорили: "нет денег". Табаков, как директор, обязан был объявить выговор, но Олег Павлович просто расплывался от счастья:

– Сколько?

– 10 рублей.

Он тут же доставал деньги… И прощал грубейшее нарушение в театре.

Правда, всегда помнил, кто ему должен", – поделился Садальский воспоминаниями.

"Царствие небесное тебе, Мастер, прости и прощай", – добавил он.