Табаков одалживал всем деньги
Воспоминаниями о работе с Олегом Табаковым поделился Станислав Садальский. Он служил в труппе театра "Современник" с 1973-го по 1981 год.
"Меня принимал Табаков, в ту
пору он был директором театра. Основатели его звали Лёлик.
Я, разбавляя массовку на сцене, обожал из-за кулис наблюдать, как работает мастер. Я учился", – рассказал актер в своем микроблоге.
По его словам, Олег Павлович всегда был бесстрашным человеком.
"Мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков – член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность… Тогда он получил всего лишь строгий выговор с занесением, но, согласитесь, это поступок великого гражданина!"
Прощай.... В труппу Современника меня принимал Табаков, в ту пору он был директором театра. Основатели его звали Лёлик. Я, разбавляя массовку на сцене, обожал из-за кулис наблюдать, как работает мастер. Я учился. Табаков всегда был бесстрашным человеком, мало кто знает, что когда советские войска ввели в Чехословакию, единственным актером в СССР, который осудил наше правительство, был Олег Табаков - член КПСС, секретарь партийной организации, выдающаяся личность… Тогда он получил всего лишь строгий выговор с занесением, но, согласитесь, это поступок великого гражданина! А еще у Табакова была чудесная слабость - занимать бедным актерам деньги. Иногда, опоздав на выход или репетицию, мы, молодые, делали жалостливые лица и говорили: "нет денег". Табаков, как директор, обязан был объявить выговор, но Олег Павлович просто расплывался от счастья: - Сколько? - 10 рублей. Он тут же доставал деньги… и прощал грубейшее нарушение в театре. Правда, всегда помнил, кто ему должен!) Царствие небесное тебе, Мастер, прости и прощай #стассадальский #современник #театр #прощай
Раскрыл Садальский и еще одно качество своего бывшего руководителя – он всегда одалживал деньги бедным актерам.
"Иногда,
опоздав на выход или репетицию, мы, молодые, делали жалостливые лица и
говорили: "нет денег". Табаков, как директор, обязан был объявить выговор, но Олег Павлович
просто расплывался от счастья:
– Сколько?
– 10 рублей.
Он тут же доставал деньги… И прощал грубейшее нарушение в театре.
Правда, всегда помнил, кто ему должен", – поделился Садальский воспоминаниями.
"Царствие небесное тебе, Мастер, прости и прощай", – добавил он.
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