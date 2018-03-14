Жена Аршавина откупилась от суда

Дебоширка признала свою вину и вернула авиакомпании все деньги

Жена Аршавина оплатила все расходы, связанные с полуторачасовой задержкой по ее вине рейса "Аэрофлота", а также с вынужденным дополнительными расходами: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа, перерасходом топлива.

Инцидент произошел 6 января во время рейса "Москва – Алма-Ата", когда Алиса Аршивина демонстрировала "деструктивное поведение": проигнорировала требования экипажа и попыталась пересадить няню своего ребенка в салон бизнес-класса, несмотря на то что билет у нее был в эконом, напомнил РБК.

Помимо этого, хотя судно уже готовилось к взлету, один из детей звездной мамы оказался не пристегнутым и находился на не на своем месте. Более того, и сама женщина отстегнула свой ремень безопасности за 200 м до взлетной полосы.

Это привело к тому, что экипаж принял решение вывести проблемную пассажирку бизнес-класса и ее детей из самолета. Причем, как отмечается в сообщении авиакомпании, "госпожа Аршавина пыталась оказать давление на члена кабинного экипажа и перед вылетом, и после снятия с рейса". Впоследствии "Аэрофлот" обратился в суд с требованием о возмещении понесенных убытков.

Сегодня стало известно, что жена футболиста не стала дожидаться, когда дело будет рассмотрено, и выплатила всю сумму. "Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", – говорится в распространенном пресс-службой перевозчика заявлении.

При этом, о какой именно сумме идет речь, его представители уточнять не стали. Но обычно она в таких случаях составляет не меньше 300 тыс. рублей.

Кстати, сразу после случившегося Аршавина утверждала, что никаких правил не нарушала, а просто стала жертвой стюардессы, которая якобы уничижительно отзывалась о ее ребенке во время смены памперса.