Успенская попала в центр скандала

Королеву шансона сняли с самолета за дебош

Известная российская певица отказалась подчиниться требованиям стюардессы авиалайнера, следовавшего из Москвы в Омск. перед самым взлетом Любовь Успенская устроила потасовку на борту.

Причиной скандала стало то, что бортпроводница не разрешила артистке взять с собой в салон собачку. Успенская не выполнила просьбу сотрудницы экипажа и даже оттолкнула ее, пишут "Народные новости".

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Отметим, что, по правилам авиаперевозок, во время полета животные должны находиться в переносках. Экипаж вызвал полицейских, и те сняли Успенскую с рейса.

После некрасивой истории исполнительница быстро поменяла билеты и пересела на другой рейс. В итоге из Москвы она улетели все же улетела в Омск, но позже, в 01:00. Ей.

Между тем не так давно в Америке произошел похожий случай, который закончился трагедией. Бортпроводница потребовала, чтобы один из пассажиров поместил свою собаку на багажную полку. Тот подчинился, и животное погибло.