Пугачева пошалила перед днем рождения

В Сеть попало эксклюзивное видео

15 апреля Примадонна отмечает день рождения. И судя по всему, преподнесет армии поклонников сюрприз.

Бывший участник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков в своем Instagram поделился кадрами, где певица, не подозревая, что ее снимают, веселится в студии. Алла Борисовна под песню "Белая панама" дефилирует по воображаемому подиуму, пританцовывая, и примеряет шляпки и шарфы.

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"Завтра ДР – помню и дорожу каждым днём работы с человеком из Космоса", – прокомментировал забавный ролик Михаил.

Похоже, что певица готовит что-то неожиданное – у Пугачевой по-другому не бывает. Она не перестает удивлять фанатов экстравагантными нарядами, кардинальными сменами имиджа и, конечно, молодостью. В воскресенье Алле Борисовне – 69, но кажется, будто она повернула время вспять. Примадонна хорошеет с каждым днем, а поклонники гадают, в чем же секрет звезды.



Вот и в этот раз пользователи в очередной раз отметили, что Пугачева в потрясающей форме. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Крутышка! Ну просто, умочка! Так держать, ещё многие годы!", "Обожаю вас", "Она правда Мега Космос! Красотка!", – восхитились подписчики.