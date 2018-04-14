Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачева пошалила перед днем рождения

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сеть попало эксклюзивное видео

15 апреля Примадонна отмечает день рождения. И судя по всему, преподнесет армии поклонников сюрприз.

Бывший участник "Фабрики звезд" Михаил Гребенщиков в своем Instagram поделился кадрами, где певица, не подозревая, что ее снимают, веселится в студии. Алла Борисовна под песню "Белая панама" дефилирует по воображаемому подиуму, пританцовывая, и примеряет шляпки и шарфы.

По теме

"Завтра ДР – помню и дорожу каждым днём работы с человеком из Космоса", – прокомментировал забавный ролик Михаил.

Похоже, что певица готовит что-то неожиданное – у Пугачевой по-другому не бывает. Она не перестает удивлять фанатов экстравагантными нарядами, кардинальными сменами имиджа и, конечно, молодостью. В воскресенье Алле Борисовне – 69, но кажется, будто она повернула время вспять. Примадонна хорошеет с каждым днем, а поклонники гадают, в чем же секрет звезды.

Вот и в этот раз пользователи в очередной раз отметили, что Пугачева в потрясающей форме. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Крутышка! Ну просто, умочка! Так держать, ещё многие годы!", "Обожаю вас", "Она правда Мега Космос! Красотка!", – восхитились подписчики.

 

 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей