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Тайна смерти звезды "Джентельменов удачи" раскрыта

Евгений Леонов. Фото: www.globallookpress.com
Четверть века назад трагически не стало Евгения Леонова

Во вторник, 29 января, исполнится 25 лет со дня кончины Евгения Леонова, однако фильмы с его участием продолжают радовать поклонников таланта великого артиста.

Не все знают, что в 1994 г. смерть пришла за Леоновым во второй раз. За шесть лет до того, в 1988 г., Евгений Павлович пережил клиническую смерть. Однако тогда немецкие врачи смогли воскресить его. Леонов смог вернуться на сцену и продолжал сниматься в небольших ролях, однако пребывание на грани жизни и смерти не прошло бесследно – артист начал часто болеть.

Вторая же смерть была очень быстрой – Евгений Павлович умер, переодеваясь в сценический костюм для своего очередного спектакля. В знак уважения постановку отменили, а зрителям объяснили, что артист умер. О причине смерти Леонова стало известно позже, отмечает Tizer 42.ru. Актера погубил оторвавшийся тромб.

Евгений Леонов сыграл множество ролей в кино. Поклонники помнят его по работе в картинах "Полосатый рейс", "Джентльмены удачи", "Донская повесть", "Обыкновенное чудо" и многим другим. А еще артист подарил свой голос Винни-Пуху из советского мультфильма, который любят уже несколько поколений зрителей. Похоронен Евгений Леонов на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Валентина МАЙОРОВА
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