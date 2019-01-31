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Лещенко атакуют женщины

Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
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Сразу несколько дам претендуют на место возлюбленной артиста

Первого февраля свой день рождения отмечает великий российский и советский певец, автор песен, продюсер Лев Валерьянович Лещенко. Каким будет 77-й год жизни артиста, рассказала ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. 

"На него все смотрят как на эталон мужественности и порядочности. Но этот год принесет ему много сюрпризов. Как грибы после дождя будут вылезать мнимые дети или женщины, которые будут утверждать, что Лещенко – отец их дочерей и сыновей. Эти самозванки будут претендовать на его фамилию", – считает таролог. 

По ее словам, год Желтой Свиньи станет для артиста удачным. "Вероятно, он откроет какой-то бизнес, который может принести доход", – отметила она. 

Как сложится жизнь артиста дальше, никто не знает. При этом сам он, как настоящий мэтр, решил отмечать праздник на работе. Лещенко планирует провести концерт, который будет транслироваться в прямом эфире, сообщал сайт "Комсомольская правда". Никакого монтажа и редакторских купюр – только талант и мастерство великого артиста. 

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

Марина МОНРО
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