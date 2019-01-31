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Лещенко обеспокоил поклонников внешним видом

Лев Лещенко. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист сильно изменился

Знаменитый певец, голос которого полюбился нескольким поколениям наших соотечественников, 1 февраля отмечает 77-летие. В последние годы стало видно, что Лев Лещенко заметно сдал.

Изменения во внешности стали явно заметны в прошлом году. Когда в Москве 22 января прощались с легендарным композитором Владимиром Шаинским, Лев Валерьянович удивил всех своим странным видом. Многие отметили, что артист сильно похудел и выглядел очень уставшим, писало "Утро.ру".

Кроме того, ходят слухи и о том, что народный артист болен. Ясное дело – возраст дает о себе знать. Хочется верить, что у Лещенко на самом деле нет серьезных проблем со здоровьем. В прошлом году эти слухи подогрелись тем, что исполнителя экстренно госпитализировали. Артиста увезли в больницу прямо с концерта, сообщали "Дни.ру".

К счастью, тогда выяснилось, что здоровью Лещенко ничего не угрожало – певца благополучно выписали. Хочется пожелать любимому миллионами поклонников исполнителю крепкого здоровья и творческого долголетия.

Фоторепортаж
Лещенко явился на похороны Шаинского в странном виде
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Лев Лещенко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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