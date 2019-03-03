"Аппетитные": самые горячие фото одиноких российских звезд

Каждый снимок этих богинь в соцсетях сводит поклонников с ума

На этих артисток отечественного шоу-бизнеса хотят быть похожими, их любят и ненавидят, и тяжело найти тех, кто бы относился к ним равнодушно. В Сети постоянно разгораются дискуссии о том, кто из них сексуальнее. Интернет-пользователи не могут прийти к единому мнению, а знаменитости не упрощают им задачу, подогревая интерес к себе все более провокационными кадрами в Instagram.

Анной Седоковой регулярно восхищаются. По мнению россиян, на эстраде сложно найти такую же привлекательную маму троих детей. Несмотря на такое количество родов, на теле певицы сложно найти изъян. И артистка это знает и публикует вот такие откровенные кадры, демонстрирующие все ее достоинства.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 8 Янв 2019 в 11:55 PST

Ольга Серябкина не стремится обладать модельными параметрами. Однако это только радует ее фанатов. Певица в совершенстве овладела мастерством эффектных фото в игривых купальниках. Каждый раз артистка находит, чем поразить привыкших ко всему пользователей Сети.

Публикация от MOLLY (@serebro_official) 4 Янв 2019 в 5:39 PST

Анна Семенович по праву считается одной из самых роскошных женщин в российском шоу-бизнесе. Певица выглядит намного моложе своих 39 лет. По словам самой артистки, немаловажную роль в ее цветущем виде играет регулярная интимная жизнь. Правда, пока знаменитость так и не нашла мужчину своей мечты и не остепенилась.

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 11 Ноя 2018 в 10:37 PST

После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова так и не обрела любовь. Одну часть поклонников очень огорчает тот факт, что телеведущая до сих пор свободна. Однако некоторые фанаты надеются, что им может повезти и они завоюют сердце неприступной и хорошеющей с каждым днем Бузовой. Сама роковая красавица пока лишь дразнит подписчиков обнаженными кадрами.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 17 Янв 2019 в 12:42 PST

Виктория Боня тщательно следит за своей фигурой. Телеведущая занимается спортом и ухаживает за своей кожей, чтобы сохранить молодость и свежесть. А поклонники не успевают выражать свое восхищение подтянутому телу знаменитости и ее волнующим изгибам.