Отказ Лободы от родного языка возмутил украинцев

Артистка попала в громкий скандал

В одном из интервью Светлана Лобода высказалась довольно резко. Она заявила, что не считает украинский язык родным. И вообще ей "больше по душе" английская речь, чем "мова". Эти слова шокировали соотечественников певицы.

Мало того, по словам артистки, она не слишком хорошо поет на украинском языке. А вот общаться может легко, да только ей "это не очень нравится", цитирует Styler.

Но не все отечественное певице не мило. Как выяснилось, Светлана обожает блюда украинской кухни. К примеру, не прочь приложиться к вареникам с мясом на пару, и салу, перемолотому с чесноком, как готовит ее мама.

При этом во время одного из российских телешоу Лобода вдруг "забалакала". Это произошло на программе "Голос. Дети", где она сейчас занимает место наставника. Видео того, как это было, артистка опубликовала в Instagram.

В коротком ролике она и певица Палагея обсуждают номер участника. "Это португальская этника", – сказала Светлана. И добавила неожиданно на украинском:

"Але це було дуже гарно! (Но это было очень хорошо)".

В Сети эта фраза вызвала бурную реакцию. Многие подписчики из Незалежной признались, что им приятно слышать родной язык на российском телевидении.

Между тем в 2009 г. Лобода гастролировала по Украине, и не просто так. Она выступала в поддержку "Партии регионов" и призывала голосовать за Виктора Януковича.

А к приближающимся выборам президента Украины, которые назначены на 31 марта, Лобода абсолютно равнодушна. К такому выводу можно прийти, увидев афишу ее концертов на ближайшее время. В день голосования соотечественников артистка будет петь далеко от родины – в британской столице Лондоне.

Пока же "суперзвезда" разъезжает по другим странам и городам. "Ташкент огонь... счастливые сильно. Спасибо", – подписала Светлана снимок из гримерки после выступления в Узбекистане.

Фанаты так же в восторге от концерта. Они хвалили и благодарили артистку: "Это была просто нереальная энергетика", "Шикарная! Столько энергии, столько добра!", "Это был Космос", "Огромное человеческое спасибо Вам и Вашей команде. Зажгли, спели новинку", "Лобода, Вы обалденно крутая! Зажигательная красотка!.. Спасиибо за такой фейерверк эмоций!".

Были и недовольные. Некоторые фолловеры снова обратили внимание на не подобающий, по их мнению, вид Лободы. "Почему большинство артисты полуголые начали выходить на сцену. Это не мода и не прилично смотрится", - отметил . Однако ей это безразлично.

Большинство концертных нарядов "суперзвезды" с трудом можно назвать скромными. Она часто выходит на сцену с оголенными прелестями, на что публика реагирует по-разному. Да и соцсети "обнаженка" на снимках певицы и радует и огорчает ее поклонников, что подтверждают комментарии под кадрами...