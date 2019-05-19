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"Животик наела": Водонаеву в обтягивающем платье подняли на смех

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезде "Дома-2" наговорили гадостей

Красотке досталось от хейтеров.

Алена Водонаева решила развеять тревоги фанатов, которые всполошились из-за ее долгого молчания в соцсетях. Бывшая звезда телестройки, а ныне блогер и писательница выложила в своем Instagam видео, где объяснила, что никуда не пропадала – просто была занята важными делами.

В ролике она предстала перед зрителями в кремовом платье, сексуально облегающем фигуру. Поклонники как всегда пришли в восторг, отметив, что Водонаева отлично выглядит. Особенно пришлись по вкусу длинные волосы, которые она недавно нарастила. Другие благодарили за сюжет об Архангельске, который, по словам звезды, почти готов. Однако в стан почитателей просочились и хейтеры, которые основательно прошлись по внешности Алены. Одни ядовито отметили, что она поправилась, другим не понравился макияж (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Шикарная фигура", "Пресс хороший;)" "Шикарная", "Что с лицом? Нос в одну сторону уехал, рот в другую", "Животик ай яй видать наела", "Алена, с таким цветом теней ваши глаза выглядят опухшими",

– написали комментаторы.

Ранее Водонаева раскрыла поклонникам секреты правильного питания.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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