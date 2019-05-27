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Вскрылась правда о юбилее Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна исчезла из дома в день рождения

Отшумел-отгремел день рождения Аллы Пугачевой, а разговоры о нем не прекращаются. Журналисты, продолжая по крупицам собирать подробности этого грандиозного события, поинтересовались у тех, кто обитает поблизости, как звезда праздновала юбилей в деревне Грязь, где живет с мужем Максимом Галкиным и их детьми – двойняшками Лизой и Гарри.

Жителям поднадоели разговоры о звездной семье, однако некоторые из них на очередные вопросы ответили, что давно не видели Примадонну, и шумного веселья в ее юбилей не заметили.

"Я даже не слышал, чтобы на 70-летие Аллы Борисовны тут что-то праздновали",

рассказал корреспонденту "Собеседника" сосед, представившийся Романом.

Не пришлось встретить знаменитую артистку с ее не менее известным мужем и продавщице цветов, работающей неподалеку от их замка. По словам Елены Ивановны, у нее в магазине на недавний день рождения певице не купили ни одного букета.

"Говорят, что она уезжала из замка. Но поклонников и корреспондентов тут было о-го-го сколько. Гуляли все с плакатами, но знаменитостей не было",

– добавила женщина. В предыдущий юбилей – "десять лет назад, когда она 60-летие праздновала, – было шумно, вообще свет-конец, полиция даже была", "а в этот раз тишина, но, правда, над замком летал вертолет", отметила она.

Недавно стало известно, что супруг Примадонны затеял в деревне Грязь масштабное строительство. Еще к юбилею Пугачевой Галкин купил земли, прилегающие к их дому. Там он собирается поместить небольшую православную часовню в готическом стиле.

Личная жизнь Аллы Борисовны всегда интересовала публику. С особенным вниманием поклонники относились к ее отношениям с мужьями. И нынешний супруг певицы дал им пищу для разговоров – раскрыл некоторые интимные подробности.

Свой 70-й день рождения главная артистка отечественной эстрады отметила 15 апреля. С раннего утра звезду поздравили ее близкие и друзья.

Алла Борисовна праздновала событие в три этапа: в кругу семьи, где за общим столом дома в элитном поселке Грязь собирались самые близкие, позже, 17 апреля, дала первый за много лет сольный концерт на сцене Кремлевского дворца и 20 апреля – на юбилейном банкете, куда пришли все друзья. 

В день юбилея Примадонны фанаты вспомнили неожиданные детали из ее жизни. Они признали, что артистка всегда была своенравной.

Ранее все российские звезды собрались в зале "Крокус Сити Холла", чтобы поздравить Аллу Пугачеву с приближающимся юбилеем. Однако сама виновница торжества туда не приехала, за что многие поклонники раскритиковали ее.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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