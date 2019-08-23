Секс и смерть: самые громкие скандалы "Дома-2"

За 15 лет на телепроекте произошло многое

За жизнью участников "Дома-2" ежедневно следят миллионы людей. Они ругаются, строят любовь и заводят детей под прицелами камер. Даже уйдя с проекта, многие звезды "Дома-2" продолжают оставаться популярными, в большинстве случаев из-за громких скандалов.

В самом начале проекта одной из самых громких история была связана с Еленой Берковой. Выяснилось, что сексуальная брюнетка до прихода на шоу была самой настоящей звездой порно. После того, как прошлое девушки вылезло наружу, Беркову выгнали с проекта. Елена стала известна на всю страну, интерес к фильмам для взрослых с ее участием только возрос.

Другой яркой участнице проекта пришлось покинуть шоу по состоянию здоровья. 10 лет назад Виктория Карасева отправилась в ресторан, где съела пиццу с морепродуктами. В одном из кусочков оказался осколок ракушки – он порезал брюнетке желудок и пищевод. Спустя годы, за которые Карасева перенесла несколько операций, она так и не смогла полностью оправиться от случившегося. Также звезда до сих пор разбирается с рестораном, где произошел инцидент.

Не секрет, что многие участники "Дома-2" побегают к помощи пластических хирургов. Зачастую под нож врачей ложатся девушки, чтобы увеличить размер груди и изменить форму носа, но среди желающих есть и мужчины. Уже после ухода с проекта, где Егору Холявину так и не удалось построить отношения, мужчина решил стать живой копией Кена. За несколько лет экс-участник телестройки перенес более 20 операций и похудел почти на 100 кг. Все это отразилось на его здоровье – Холявин едва не умер от истощения.

За 15 лет существования проекта ушли из жизни уже более 10 участников, многим из них не было и 30 лет. Больше всего поклонников шоу потрясла смерть Андрея Кадетова. Голубоглазый красавец пришел на шоу в 2010 году и сразу стал любимцем девушек. Но построить любовь на "Доме-2" он не успел – на улице на мужчину напали и нанесли 11 ножевых ранений. Убийца Кадетова был найден, его подослала любовница молодого человека, которая вымогала у него деньги, угрожая падать заявление в полицию об изнасиловании.

В последнее время в центре внимания СМИ оказывается пара Виктории Романец и Антона Гусева – оба они были участниками "Дома-2", но поженились уже за периметром. Сейчас супруги выкладывают пикантные видео на всеобщее обозрение, а еще весной в Сети появился ролик, на котором голая окровавленная Романец практически нападет на мужа из-за ревности.

В стороне от скандалов не остаются и ведущие телепроекта: Ольгу Орлову подозревают в связи с молодым коллегой, Ольгу Бузову засняли за страстными поцелуями с бывшим участником "Дома-2", а Ксения Бородина частенько ругается с подписчиками в Instagram.