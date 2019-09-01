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С пакетом на голове: Литвинова показалась в странном виде

С пакетом на голове: Литвинова показалась в странном виде
Рената Литвинова. Фото: www.globallookpress.com
Утонченную натуру артистки не все оценили по достоинству

52-летняя актриса и режиссер вызвала недоумение необычным снимком.

Рената Литвинова, которая сейчас нежится под итальянским солнцем и даже отважилась на днях блеснуть стройным телом в купальнике, на сей раз озадачила пользователей.

"Пьеса "южный ветер": этикет при встрече -надевать вуаль и закрывать глаза", – поэтично написала она под фото, где черная вуаль на ветру облепила ее лицо.

Тонкого сравнения публика не поняла и сравнила ткань с мусорным мешком, который по какой-то нелепой случайности оказался на голове у изящной актрисы. Некоторые увидели в этом образе обреченность и трагедию (орфография и пунктуация сохранены).

"Если вас взяли в заложники, моргните два раза", "Для меня лично немного жутковатый образ,Рената для меня воплощение жизни и изысканности а тут образ трагедии и обреченнасти", "Я подумала, это компания по избавлению от пластика на планете и на голове-мешок для мусора", "как пакет для мусора на голове))))",

– высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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