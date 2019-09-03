Как изменилась жизнь Розенбаума после вестей о болезни

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Второго сентября СМИ сообщили, что Александр Розенбаум попал в реанимацию после тяжелой операции. Выяснилось, что артист находится в онкологическом отделении одной из больниц столицы, что подогрело слухи о том, что музыкант борется с раком.
Представители артиста утверждают, что операция действительно была, но об онкологии не говорят ни слова.
"Операция была плановой, Александр Яковлевич чувствует себя хорошо, скоро вернется к своей творческой деятельности", – рассказала РИА "Новости" продюсер артиста.
Впервые о страшной болезни Розенбаума публично заговорил при жизни еще Иосиф Кобзон. Артист, как пишут "Дни.ру", открыл секрет музыканта в передаче "Пусть говорят", посвященной раку.
Сразу после программы Розенбаум поспешил успокоить взволнованных поклонников и написал, что желтые издания врут о состоянии его здоровья.
"Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может", – писал артист еще прошлым летом.
Скрывает ли Александр Розенбаум болезнь, или операция действительно не была связана с раком – точно сказать нельзя. За последний год жизнь артиста была насыщенной: он путешествовал по Канаде, США, Европе, давал много концертов и частенько появлялся на тв-шоу, при этом выглядел так же, как раньше.
Возможно, здоровье артиста подкосила смерть друзей. Сначала ушел из жизни Вилли Токарев, затем после продолжительной болезни скончался музыкант из коллектива Александра Розенбаума.
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