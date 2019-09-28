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Жара: "русская Кардашьян" оголила ягодицы

Жара:
Анастасия Квитко. Фото: instagram.com
Знойная красотка сбросила все лишнее под палящим солнцем

Томная Анастасия Квитко устроила жаркую фотосессию на пляже.

Аппетитная звезда надела крохотный купальник телесного цвета – создавалось впечатление, что она абсолютно обнажена. Квитко попозировала в соблазнительных позах – на одном кадре потянула микротрусики вверх, а на другом встала спиной к зрителям, оперевшись на пальму. Роскошные ягодицы Анастасии пользователи увидели во всей красе.

Потерявшие голову поклонники на всех языках признавались Квитко в любви и буквально засыпали ее комплиментами.

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