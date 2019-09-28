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Томная Анастасия Квитко устроила жаркую фотосессию на пляже.
Аппетитная звезда надела крохотный купальник телесного цвета – создавалось впечатление, что она абсолютно обнажена. Квитко попозировала в соблазнительных позах – на одном кадре потянула микротрусики вверх, а на другом встала спиной к зрителям, оперевшись на пальму. Роскошные ягодицы Анастасии пользователи увидели во всей красе.
Потерявшие голову поклонники на всех языках признавались Квитко в любви и буквально засыпали ее комплиментами.
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