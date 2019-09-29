Полицейские пытаются разобраться в обстоятельствах запутанной истории, по ходу которой в трусах актрисы оказались наркотики

Дело Натальи Бочкаревой, известной отечественному телезрителю по роли Даши Букиной из сериала "Счастливы вместе", продолжает обрастать новыми скандальными подробностями. Проект Baza опубликовал еще одно видео, на котором запечатлена женщина, похожая на актрису.

На записи, сделанной установленной на подъездной двери камерой наблюдения, видно, как женщина разговаривает с кем-то по телефону, затем заходит в подъезд на несколько минут, после чего быстро уходит. Сообщается, что все это происходило возле одного из домов на Щелковском шоссе. Для звезды экранов подобный выбор места для проведения досуга выглядит по меньшей мере необычно.

Полиция раздобыла эту видеозапись, поскольку возможно именно в этот момент в трусы к даме попал кокаин. Впрочем, говорить с уверенностью, что именно эта встреча стала роковой и привела к дальнейшему скандалу, пока рано.

Напомним, как сообщали ранее СМИ, Наталью Бочкареву задержали в Москве в состоянии опьянения. На вопрос о наличии запрещенных веществ она не стала отпираться, а якобы честно призналась, что хранит в трусах наркотики.

Позже сама Наталья Бочкарева опровергла информацию журналистов. Она заявила, что ролик, на котором она общается с полицией, является продуктом монтажа. Она отметила, что видео было записано в темное время суток, что вкупе с плохим качеством картинки, судя по всему, позволило неизвестным недоброжелателям "что-то там намудрить".