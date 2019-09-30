Звезда снялась в "особенном наряде"

Певица Наталья Ионова позировала перед фотографом на улице в сексуальном наряде. Платье знаменитости соединялось на бедре тонкими полосками – при этом заметно, что трусов на артистке нет.

"Для особенной встречи только особенный наряд", – написала Глюкоза в своем Инстаграм.

Поклонники от смелости Глюкозы в полном восторге: они расхваливают стройные ноги блондинки и называют ее "самой сексуальной женщиной на планете".

"Смело", "Вот это ноги", "Роскошная", "Как можно быть такое красивой", "Эротичная", "Вот это бедра", "Вы совсем без трусов?", "Мисс вселенная", "Самая сексуальная на планете", "Идеальная фигурка", "Восторг и ликование", "Не холодно без нижнего белья", "А если ветер подует", – прокомментировали эротичное фото поклонники Глюкозы.

Ранее Наталья Подольская поделилась снимком в чулках.