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"Смело": Глюкоза вышла на улицу без белья

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Звезда снялась в "особенном наряде"

Певица Наталья Ионова позировала перед фотографом на улице в сексуальном наряде. Платье знаменитости соединялось на бедре тонкими полосками – при этом заметно, что трусов на артистке нет.

"Для особенной встречи только особенный наряд", – написала Глюкоза в своем Инстаграм.

Поклонники от смелости Глюкозы в полном восторге: они расхваливают стройные ноги блондинки и называют ее "самой сексуальной женщиной на планете".

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

"Смело", "Вот это ноги", "Роскошная", "Как можно быть такое красивой", "Эротичная", "Вот это бедра", "Вы совсем без трусов?", "Мисс вселенная", "Самая сексуальная на планете", "Идеальная фигурка", "Восторг и ликование", "Не холодно без нижнего белья", "А если ветер подует", – прокомментировали эротичное фото поклонники Глюкозы.

Ранее Наталья Подольская поделилась снимком в чулках. 

Дарья ПЕТРОВА
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