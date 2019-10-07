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"Русская Кардашьян" в бикини изогнулась на краю яхты

Анастасия Квитко. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Модель подчеркнула талию, обвязавшись кофтой как ремнем

Анастасия Квитко, которая живет и работает в Майами, наслаждается теплыми днями, не забывая демонстрировать подписчикам в Instagram свое загорелое тело. На этот раз модель выложила в соцсети фото, сделанные на яхте.

Квитко, как всегда, не стала рассказывать под фото, как и с кем отдыхает, оставив фанатов строить собственные теории. Поклонники же не могли налюбоваться на пышные формы девушки, прикрытые розово-желтым бикини, и осыпали ее комплиментами.

"Очень красивая", "Богиня", "Восхитительна", "Королева небес", "Такие горячие кадры", "Какая классная фигура", "Ты огонь", "Сексуально", - восхитились подписчики.

Некоторые интернет-пользователи в очередной раз не удержались и позвали Квитко замуж. Впрочем, модель, по своей привычке, не отвечает на комментарии восторженных фанатов. 

Полина ИВАНОВА
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