В холодную октябрьскую погоду артистка напомнила о жарком океанском ветре

Актриса и телеведущая Маша Горбань поделилась знойным видео с океанского пляжа.

Яркий миниатюрный купальник артистки не скрывал, а скорее подчеркнул ее подтянутую фигурку. Никакой подписи Горбань не оставила, решив, что видеоряд заменит тысячу слов.

Подписчики Маши в Instagram оставили под роликом восторженные отзывы:

"Хорошие формы", "Самое то кидать фоточки с моря когда холодная погодаа..", "Секс", "Лучше всех!!!", "Ты ж мой огонь".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.