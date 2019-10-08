Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
375 новости
Актриса и телеведущая Маша Горбань поделилась знойным видео с океанского пляжа.
Яркий миниатюрный купальник артистки не скрывал, а скорее подчеркнул ее подтянутую фигурку. Никакой подписи Горбань не оставила, решив, что видеоряд заменит тысячу слов.
Подписчики Маши в Instagram оставили под роликом восторженные отзывы:
"Хорошие формы", "Самое то кидать фоточки с моря когда холодная погодаа..", "Секс", "Лучше всех!!!", "Ты ж мой огонь".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах
В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения