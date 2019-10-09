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Полина Гагарина поделилась радостной новостью – певица получила премию "Радиомания".
"Спасибо моим поклонникам за эмоции, искренность и обратную связь! Люблю. P. S. Побежала выступать дальше", -
эмоционально написала Гагарина на своей страничке в Instagram и поделилась новым фото – в чудесном серебристом вечернем платье.
"Ну, Поль, чуть меньше секса, не хочу, чтобы на тебя другие слюни пускали", "Ух звезда моего сердца", "Шикарное платье и вид супер очень классно", -
вот лишь небольшая часть восторженных отзывов, оставленных под фотографией Полины.
А один из поклонников подвел итог водопада комплиментов лаконичным комментарием:
"Шикарная. Сексуальная. Космическая".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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