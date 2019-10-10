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Опухшая Лорак напугала россиян

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Звезду не узнали на новом видео

Ани Лорак поделилась с поклонниками радостной новостью – у нее вышел новый альбом "За мечтой". Певица выглядела сияющей в черном наряде и с броским макияжем. Однако не всем подписчикам артистки в Instagram, посмотревшим ролик счастливой знаменитости, ее внешний вид пришелся по душе.

"Читаю ваши комментарии о новом альбоме #ЗаМечтой. Спасибо, что так чувствуете меня!"

обратилась Лорак к фанатам.

Большинство поклонников обсуждали любимые песни певицы. Впрочем, в потоке восторженных отзывов нашлись и комментарии недоброжелателей. Злопыхателей неприятно удивил внешний вид звезды:

"Лицо такое надутое, живого места нет, как русская матрешка. Блин, а что с ней, опухла", "Лицо уже все напичкано", – отметили подписчики.

Ранее интернет-пользователи уже упрекали Лорак за злоупотребление достижениями косметологии. 

Полина ИВАНОВА
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