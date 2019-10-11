Раздетой звезде посоветовали быть скромнее

На актрису Эвелину Бледанс, которая без стеснения демонстрирует свои аппетитные формы, набросились подписчики. Под одной из последних таких публикаций в Сети артистке напомнили о ее возрасте и намекнули, что не стоит выставлять напоказ свои прелести.

Хотя, по сравнению с некоторыми снимками Эвелины, этот не обдает зрителя чрезмерной сексуальностью. Красотка присела на траву в скромном, по ее меркам, купальнике спиной к огромному зеркалу так, что в нем отражается березовая посадка. Подпись к фотографии гласила, что Эвелина – сильная женщина, а "самая лучшая подруга" для актрисы – это она сама.

"Никому я не позволим себя раздавить!!! А если будет сложно, поможет моя вторая половинка – Я сама",

– заявила звезда в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако оказалось, что не всем поклонникам интересен ее внутренний мир. Один из них заострил внимание на внешнем.

"Старая кашелка а все голышом постоянно и все на показ", – отреагировал на полуголую артистку комментатор.

Впрочем, подавляющее большинство все же согласились с утверждением Бледанс и похвалили ее роскошную фигуру.

"Сиськи большие и объемные. Не то что доски", "На улице осень, а твои фоточки греют меня малышка", "Красотка", "$exy", "Какая вы красивая", – написали фанаты.