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Бледанс раскритиковали за полуголое фото в лесу

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Раздетой звезде посоветовали быть скромнее

На актрису Эвелину Бледанс, которая без стеснения демонстрирует свои аппетитные формы, набросились подписчики. Под одной из последних таких публикаций в Сети артистке напомнили о ее возрасте и намекнули, что не стоит выставлять напоказ свои прелести. 

Хотя, по сравнению с некоторыми снимками Эвелины, этот не обдает зрителя чрезмерной сексуальностью. Красотка присела на траву в скромном, по ее меркам, купальнике спиной к огромному зеркалу так, что в нем отражается березовая посадка. Подпись к фотографии гласила, что Эвелина – сильная женщина, а "самая лучшая подруга" для актрисы – это она сама.

"Никому я не позволим себя раздавить!!! А если будет сложно, поможет моя вторая половинка – Я сама",

заявила звезда в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).   

Однако оказалось, что не всем поклонникам интересен ее внутренний мир. Один из них заострил внимание на внешнем. 

"Старая кашелка а все голышом постоянно и все на показ", – отреагировал на полуголую артистку комментатор. 

Впрочем, подавляющее большинство все же согласились с утверждением Бледанс и похвалили ее роскошную фигуру.

"Сиськи большие и объемные. Не то что доски", "На улице осень, а твои фоточки греют меня малышка", "Красотка", "$exy", "Какая вы красивая", – написали фанаты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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