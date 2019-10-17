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Модель Анастасия Квитко в очередной раз удивила поклонников эротичным нарядом. На этот раз девушка надела крошечные сетчатые трусы, лифчик, в который едва уместилась ее пышная грудь, и чулки. На одном из фото русская версия Ким Кардашьян повернулась к поклонникам спиной, чтобы все могли рассмотреть ее пышные ягодицы.
За несколько часов пикантные снимки оценили более 120 тыс. человек со всего мира. Поклонники завалили Квитко комплиментами и отметили, что она очень привлекательно выглядит в наряде из сетки.
"В сеточке выглядишь шикарно", "Ты само совершенство и эталон женственности", "Вау, какая ты горячая", "Хороша, прекрасная девушка", "Самая красивая", "Детка, ты всегда супер", "Очень красиво, стильно и сексуально", "Слишком горячая", – написали поклонники под снимком Квитко.
Ранее сексуальным снимком без лифчика поделилась звезда сериала "Кухня" Мария Горбань.
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