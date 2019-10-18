Телезвезда выставила напоказ сексуальные снимки

Анастасия Узенюк (в девичестве – Ивлеева – прим."Утро.ру") примерила для новой фотосесии образ Мэрилин Монро. На фото звезда Интернета позирует с прической популярной актрисы в ночной сорочке и халате, который оголяет ее плечо.

Поклонники пришил в восторг от образа Анастасии Узенюк. За несколько часов фото блондинки оценили более полумиллиона человек, часть из них оставили восторженные комментарии.

"Просто бомба", "Наша красотка, невероятная", "Богиня", "Сладкая Монро", "Настоящая Мэрилин Монро", "Как всегда прекрасна", "Боже, какая красота", "Какая прекрасная, потрясающая женщина", "Чересчур красива", – написали в Инстаграм Ивлеевой.

Анастасия, более известная под фамилией Ивлеева, в конце лета вышла замуж за рэпера Элджея и взяла фамилию избранника. Сами влюбленные официального заявления не сделали, но блондинка начала называть музыканта "мужем", а в Сети опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.