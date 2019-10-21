Украинская знаменитость показалась в сексуальном наряде

Певица и дизайнер Соня Кей, которая приходится известной "хуторянке" Софии Ротару племянницей, порадовала поклонников будоражащим снимком. Фигуристая красотка выложила в Instagram фото, на котором она позирует перед зеркалом в белых трусиках и в коротком топе на голое тело.

Под одеждой отсутствует верхняя часть нижнего белья. Взглянув на соблазнительный наряд, поклонники уже не заметили, блестящих летних сапог, сосредоточив внимание на прелестных формах гарны дивчины.

"Backstage", – подписала Соня, что означает "за кулисами".

Подписчики, признали наряд девушки огненным, а ее образ – бомбическим. Об этом говорят заполонившие комментарии эмодзи.

"И что же ты такое делаешь", "Соня, ты шикарна", "Супер", "Sexy", "Milky Kay",

– не скупились на комплименты фанаты племянницы Ротару.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кей разделась прямо на дороге. Все ради искусства. На такие жерты девушка пошла ради нового клипа.

