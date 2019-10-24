Звезда порадует зрителей сногсшибательным трюком

Анастасия Волочкова творчески подходит к главному делу своей жизни. Балерина, танцевавшая классику на лучших сценах мира, не устает придумывать новые концертные номера для своих преданных поклонников. Свой знаменитый шпагат, удостоившийся Книги рекордов Гиннесса, звезда делала в разных местах: на пляже, на яхте, в спортзале, а теперь сделала его и в настоящей клетке.

"Эта клетка будет крутящейся парить вместе со мной на высоте", -

рассказала Анастасия на страничке в Instagram и пригласила всех на свой концерт.

"Как попугай в клетке. Некрасиво смотрится,вообще дико. К чему такой номер))", "кому в голову пришла больная фантазия с клеткой??... создается впечатление, что Вас туда спциально засунули и убрали подальше и повыше..кто этот затейник??", "Никакой грации. Клетка маловата", "Чудо чудное, диво дивное раскоряка в клетке", – возмутились комментаторы.

Однако многим понравилась задумка любимой звезды:

"Красиво как а труд какой ..", "Настя,Вы Супер!!!", "Красотуля, умничка-Анастасия", "Настенька труженица, пчелка, очень классное видео побольше таких", "Птичка в золотой клетке..Посмотрела передачу о вас,и жизни вашей...Жалко вас,такая красивая и талантливая,а счастья нет.Доверчивая вы очень,Настя".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

