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"Как попугай": Волочкова залезла в клетку и задрала ноги

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда порадует зрителей сногсшибательным трюком

Анастасия Волочкова творчески подходит к главному делу своей жизни. Балерина, танцевавшая классику на лучших сценах мира, не устает придумывать новые концертные номера для своих преданных поклонников. Свой знаменитый шпагат, удостоившийся Книги рекордов Гиннесса, звезда делала в разных местах: на пляже, на яхте, в спортзале, а теперь сделала его и в настоящей клетке.

"Эта клетка будет крутящейся парить вместе со мной на высоте", - 

рассказала Анастасия на страничке в Instagram и пригласила всех на свой концерт. 

"Как попугай в клетке. Некрасиво смотрится,вообще дико. К чему такой номер))", "кому в голову пришла больная фантазия с клеткой??... создается впечатление, что Вас туда спциально засунули и убрали подальше и повыше..кто этот затейник??", "Никакой грации. Клетка маловата", "Чудо чудное, диво дивное раскоряка в клетке", – возмутились комментаторы.

Однако многим понравилась задумка любимой звезды:

"Красиво как а труд какой ..", "Настя,Вы Супер!!!", "Красотуля, умничка-Анастасия", "Настенька труженица, пчелка, очень классное видео побольше таких", "Птичка в золотой клетке..Посмотрела передачу о вас,и жизни вашей...Жалко вас,такая красивая и талантливая,а счастья нет.Доверчивая вы очень,Настя".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.   

Валентина МАЙОРОВА
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