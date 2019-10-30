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С "отравителей" Скрипаля сняли обвинение

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Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: www.globallookpress.com
Главным подозреваемым в инциденте в Солсбери поверили на слово

Обвиняемые Британией в покушении на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов не виноваты в отравлении. Такой вывод сделала главред RT Маргарита Симоньян после единственного интервью с подозреваемыми. 

"Пытались ли они убить Скрипалей, я уверена, что нет, настолько, насколько можно быть уверенной  в вещах, которые ты не видел и которые ты не знаешь, ествественно. Но нам приходится верить на слово",

заявила Симоньян в интервью коллеги Ксении Собчак, добавив, что не верит всему, о чем ей рассказали Петров и Боширов в беседе.  

Однако эта часть разговора между журналистами состоялась позже возникшего недоразумения. На девятой минуте Симоньян отказалась отвечать на вопрос Собчак, перебив последнюю на полуслове и пригрозив уходом. 

Знаменитая блондинка пыталась выяснить, как "отравителям" стал известен телефон собеседницы, если "на самом деле они не знали ничего про айфоны". Данный вопрос, пояснила главред RT, из "списка Рената", сотрудника проекта Ксении, который предоставил его Симоньян за 15 минут до интервью. 

"Я сейчас просто встану и уйду, потому что ты меня обманываешь",

– напомнила Маргарита о договоренности задавать лишь те вопросы, которые ей были присланы заранее. Оправдалась беременная Симоньян тем, что после события сентября 2018 года прошло много времени. С тех пор она не пересматривала интервью.  

Напомним, Петров и Боширов являются главными подозреваемыми Лондона в отравлении Скрипалей, которых нашли без сознания в центре британского городка. Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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