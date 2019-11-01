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"Нервным не смотреть": Гузеева шокировала окровавленной дочерью

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Телеведущая призналась, что боится девушку

Лариса Гузеева поделилась устрашающим видом дочери. На фото Ольга Бухарова позирует в черной одежде и с окровавленным горлом, изогнувшись на лестнице. В таком образе дочь телезвезды отправилась на вечеринку по случаю Хэллоуина. Рана Ольги, вероятно, нарисована красками.

Гузеева в своем Инстаграм в шутку призналась, что боится дочку и просит не смотреть на снимок пожилых людей.

"Ой, боюсь-боюсь! Идет к однокурсникам (очень молодым мальчикам и девочкам)! Про наши Праздники помним. Это всё понарошку. Нервным пожилым людям не смотреть",

- подписала снимок дочери Гузеева.

Подписчики ведущей "Давай поженимся" отнеслись по-разному. В Сети уверены, что девушка все больше становится похожа на свою знаменитую маму. Кто-то похвалили креативный подход Ольги, других же снимок напугал.

"Талантливая и харизматичная девушка. Очень интересно наблюдать, как она взрослеет", "Мне кажется, что вы хорошая мама! Даете много свободы детям", "Огонь прямо", "Ой-ой! Креативненько", "Жутко, но красиво", "Красота страшная", "Ужас ужасный", – написали поклонники артистки в Инстаграм.

Ранее Ларисе Гузеевой отомстили за выдранные волосы. 

Дарья ПЕТРОВА
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