Нибиру
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Ведущая скандальной телестройки отдыхает с дочками в Швейцарии, но живописные виды не приносят ей радости.
Бородина призналась, что рядом нет ее любимой подруги. Она сильно скучает – это целая трагедия, заявила Ксения.
Звезда также рассказала подписчикам, что очень любит путешествия, даже короткие, на несколько дней. И подчеркнула, как важно получать новые впечатления, особенно для детей.
"А Детки в поездках растут и развиваются со скорописью света. Хочу им весь мир показать а потом в старости они нас с папулей будут отправлять на курорты", – написала она в своем Instagram.
Ранее "Утро" разбиралось в причинах ссоры Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.
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