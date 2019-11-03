Ксения Бородина поделилась горем с поклонниками

Ведущая скандальной телестройки отдыхает с дочками в Швейцарии, но живописные виды не приносят ей радости.

Бородина призналась, что рядом нет ее любимой подруги. Она сильно скучает – это целая трагедия, заявила Ксения.

Звезда также рассказала подписчикам, что очень любит путешествия, даже короткие, на несколько дней. И подчеркнула, как важно получать новые впечатления, особенно для детей.

"А Детки в поездках растут и развиваются со скорописью света. Хочу им весь мир показать а потом в старости они нас с папулей будут отправлять на курорты", – написала она в своем Instagram.

Ранее "Утро" разбиралось в причинах ссоры Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.