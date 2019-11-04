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Ведущая "Дома-2" в бикини соблазнила изгибами тела

Ведущая
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Певица отдыхает на яхте в теплых краях

Ольга Орлова уехала в отпуск, откуда делится с подписчиками в Инстаграме впечатлениями. Артистка похвасталась точеной фигурой с помощью свежего кадра, на котором позирует в черном раздельном купальнике с саксофоном в руках.

"Всю жизнь занималась фортепиано... Но, по-моему, пришёл тот возраст, когда саксофон мне подходит больше",

– подписала кадр Орлова.

Поклонник знаменитости согласились с ней. Однако больше фанатов звезды "Дома-2" заинтересовали ее аппетитные ягодицы, пышная грудь и осиная талия. Интернет-пользователи осыпали Орлову комплиментами.

 "Да красотка, так держать!", "Очень красивая", "Шикарная", "Хорошая фигура", "Сразу прям мысли пошлые на ум приходят", "Вы прекрасны", "Богиня", "Какая фигурка, какая ладненькая, миниатюрная статуэтка", "Как всегда огонь", - восхитились красотой Орловой подписчики.

Полина ИВАНОВА
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