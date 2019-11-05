Фигуру телеведущей сравнили с гитарой

Анфиса Чехова отправилась отдыхать в ОАЭ, где первым делом пошла на пляж. Знаменитость тут же поделилась с поклонниками в Инстаграме кадром с берега, чем взбудоражила фантазию поклонников.

"А нужно что-то писать, да?"

– шутливо отметила Чехова под кадром.

На снимке звезда сидит спиной к камере в красном бикини. Длинные кудрявые волосы артистки не скрыли татуировку на пояснице и осиную талию. Однако больше фанатам Чеховой понравилась ее пышная пятая точка.

"Зачёт!!! Талия отпад", "Прекрасный вид на.... океан", "Эххххх Гурам Гурам", "Попа не плохая", "Анфиса села в море и забурлило море, роскошное фото...", "Зачем что-то писать, орех на месте", "Попка у нее огонь", "Слов нет... Бомба", "Гитара! Роскошная женщина", "Идеальная фигура", "Хороша!" – восхитились интернет-пользователи.