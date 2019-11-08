Артистку не смутили выпирающие соски

Ольга Орлова отдохнула в жарком Дубае, где успела сделать множество ярких снимков в бассейне. Вернувшись в холодную Москву, звезда "Дома-2" продолжила выкладывать в Инстаграм пикантные кадры, на которых отчетливо видна ее пышная грудь.

"Отдых закончился, но фотки остались. Буду спамить из холодной Москвы", – подписала снимок Орлова.

В кадре певица стоит в бассейне в красном бикини, приобняв себя и приподняв тем самым свой бюст, который просто лишил покоя россиян. Многие мужчины признались, что с удовольствием провели бы вечер с такой красоткой.

"Классно выглядишь", "Ольга красотка, грудь хорошая", "Грудь! Она даже меня не "отпускает"!", "Да ты вообще огонь детка", "Оленька вы как всегда круто выглядите", "Крутая женщина", – восхитились грудью Орловой фанаты.

Представительницы женского пола тоже пришли в восторг от прелестей певицы, а также от ее изящной и тонкой шеи.