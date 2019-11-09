Экс-участница телестройки похвасталась пышной грудью

Звезда "Дома-2" Маргарита Овсянникова отдыхает на Кипре и делает яркий фотоотчет для поклонников в соцсети. Девушка выложила в Инстаграм-истории короткий ролик, в котором позирует в белом бикини с черными элементами.

В видео Овсянникова сексуально извивается перед зеркалом. Экс-участница телепроекта продемонстрировала, что находится в прекрасной форме – у нее осиная талия, подтянутые ноги и плоский живот. В какой-то момент Маргарита наводит камеру на немаленькую грудь. Если бы поклонники девушки могли прокомментировать ролик, они бы осыпали красотку комплиментами.

Чтобы поддерживать фигуру в форме, девушка занимается спортом и ест небольшими порциями.

Ранее "Утро" писало о том, как Овсянникова раскорячилась в купальнике.