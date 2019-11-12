Исполнительница песни "Твои глаза" поделилась пикантным снимком

Светлана Лобода обнажила свои формы. На последнем фото в Инстаграм артистка позирует без лифчика, прикрывая самые интимные части груди полотенцем. На снимке певица лежит на диване с прикрытыми глазами.

"Шальная бестия", – написала знаменитость о себе.

Поклонники в комментариях восхитились формами Лободы, отметили ее сексуальность и попросили звезду поскорее выпустить новый альбом.

"Шальная бестия", "Грудь огонь", "Хороша чертовка", "Фото просто кайф", "Нет слов", "Богиня", "Тропикана женщина", "Красавица", "Милая проказница", "Богиня среди всех певиц", "Шальная императрица", "Хочется потрогать", – написали в комментариях под пикантным фото.

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