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"Шальная бестия": Лобода снялась без лифчика

"Шальная бестия": Лобода снялась без лифчика
Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Исполнительница песни "Твои глаза" поделилась пикантным снимком

Светлана Лобода обнажила свои формы. На последнем фото в Инстаграм артистка позирует без лифчика, прикрывая самые интимные части груди полотенцем. На снимке певица лежит на диване с прикрытыми глазами.

"Шальная бестия", – написала знаменитость о себе.

Поклонники в комментариях восхитились формами Лободы, отметили ее сексуальность и попросили звезду поскорее выпустить новый альбом.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Шальная бестия", "Грудь огонь", "Хороша чертовка", "Фото просто кайф", "Нет слов", "Богиня", "Тропикана женщина", "Красавица", "Милая проказница", "Богиня среди всех певиц", "Шальная императрица", "Хочется потрогать", – написали в комментариях под пикантным фото.

Ранее "Утро" публиковало сексуальное видео внучки Софии Ротару. 

Дарья ПЕТРОВА

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