Ведущая "Давай поженимся" не может справиться с трудностями в одиночку

Лариса Гузеева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые преследуют ее из-за того, что она много нервничает. Телезвезда и актриса не может худеть в одиночку. Ей снова нужна помощь специалистов в этом нелегком деле.

Судя по видео, которое артистка выложила в сторис Instagram, она отправилась в какую-то клинику. Сейчас Гузеева в Репино, под Питером. Она обещала поклонниками в ближайшее время раскрыть подробности.

"Да, нужно признаться, что у меня одной не получается сбрасывать вес (…) Выяснилось, что это моя проблема. Выяснилось, что она напрямую, конечно, связана с нервами. Но что делать", – поделилась переживаниями Лариса, прогуливаясь по берегу Балтийского моря.

Ранее рыдающая дочь Гузеевой раскрыла правду об опухоли.