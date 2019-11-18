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"Полновата": Чехову обругали за оголенное тело

"Полновата": Чехову обругали за оголенное тело
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась осиной талией, но не всем подписчикам ее фигура пришлась по душе

Анфиса Чехова наслаждается отдыхом в Турции. В этой жаркой стране звезда устроила фотосессию на берегу моря в синем бикини. Снимки полураздетой артистки вызвали неоднозначную реакцию в Сети.  

"Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в нее можно",

– поделилась Чехова, отметив, что ее сын и мама купаются, а ей слишком холодно, хотя в детстве она не вылезала из такой воды.

Многие поклонники согласились с телеведущей, что в детстве температура моря воспринимается по-другому. Однако большинство интернет-пользователей обсуждали фигуру Чеховой. Кое-кто счел, что артистке стоит скрывать свои формы:

"А я считаю, что такой живот нужно прятать. Да и полновата..." – написал недоброжелатель.

Впрочем, большинство подписчиков Чеховой не согласились со злопыхателем. Фанаты уверены, что их любимица прекрасно выглядит, и с нетерпением ждут ее новых фото в купальниках.

"Идеальная фигура!", "Порно", "Анфиса, какая фигура– загляденье!", "Такая фигура секси!", "Что блин с вашими сиськами? они прекрасны", "Очень аппетитно", "Просто космос", "Фигура ваша класс !!!прямо глаз не оторвать!"

Полина ИВАНОВА

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