Телеведущая похвасталась осиной талией, но не всем подписчикам ее фигура пришлась по душе

Анфиса Чехова наслаждается отдыхом в Турции. В этой жаркой стране звезда устроила фотосессию на берегу моря в синем бикини. Снимки полураздетой артистки вызвали неоднозначную реакцию в Сети.

"Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в нее можно",

– поделилась Чехова, отметив, что ее сын и мама купаются, а ей слишком холодно, хотя в детстве она не вылезала из такой воды.

Многие поклонники согласились с телеведущей, что в детстве температура моря воспринимается по-другому. Однако большинство интернет-пользователей обсуждали фигуру Чеховой. Кое-кто счел, что артистке стоит скрывать свои формы:

"А я считаю, что такой живот нужно прятать. Да и полновата..." – написал недоброжелатель.

Впрочем, большинство подписчиков Чеховой не согласились со злопыхателем. Фанаты уверены, что их любимица прекрасно выглядит, и с нетерпением ждут ее новых фото в купальниках.

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