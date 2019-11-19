Муж певицы рассказал о том, как ее "убивал" прошлый супруг

Иосиф Пригожин поделился жуткими подробностями об отношениях Валерии и ее бывшего мужа. По словам продюсера, Александр Шульгин лишил знаменитость денег и жилья, а коллеги по цеху просто отказались ей помочь. Кроме того, бывший муж жестоко избивал Валерию.

Как утверждает Пригожин, на "Песне года-94" Валерия пела стоя одной стороной к зрителям, так как вторая половина лица была изуродована.

"Там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал", – рассказала Иосиф Пригожин.

Нынешний супруг Валерии рассказал, что певица сбежала от Шульгина вместе с детьми к родителям в небольшой город. Там, как пишет "Пятый канал", в квартире 60 кв. м. им приходилось жить вшестером.

Сейчас от последствий тяжелой жизни, похоже, не осталось и следа. Валерия в 51 год выглядит шикарно и вызывает восхищение у десятков тысяч поклонников. С ними она щедро делится секретами стройности.