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"Семенная жидкость": Глюкозе досталось за влажные губы

"Семенная жидкость": Глюкозе досталось за влажные губы
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
У звезды изо рта потекла вода

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, под занавес ноября взбудоражила поклонников жарким снимком. Черно-белое фото, на котором звезда изображена крупным планом с кусочком тающего льда во рту, вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков. 

"Говорите, похолодало? По–моему, очень даже горячо",

– страстно подписала публикацию блондинка, которое в свое время гуляла с доберманом. 

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Ее поклонники раскололись на два лагеря. Одни – не поняли задумки, не рассмотрев кристала льда (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Бешенство блин", "Похоже как будто слюни.  Как то не очень приятно", "Чья семенная жидкость в ротовой полости у Наташи?", "Что у тебя во рту?", "Фу, это слюна?", "Плохо. Просто плохо", – отреагировали на снимок подписчики Глюкозы. 

Зато креативщики пришли в дикий восторг от знойного взгляда жгучей блондинки. 

"Капец как сексуально", "Какое фото секси", "Нереальное фото. Огонь", "Сочная", – написали фанаты. 

Ксения АНДРЕЕВА

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