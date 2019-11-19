У звезды изо рта потекла вода

Певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, под занавес ноября взбудоражила поклонников жарким снимком. Черно-белое фото, на котором звезда изображена крупным планом с кусочком тающего льда во рту, вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков.

"Говорите, похолодало? По–моему, очень даже горячо",

– страстно подписала публикацию блондинка, которое в свое время гуляла с доберманом.

Ее поклонники раскололись на два лагеря. Одни – не поняли задумки, не рассмотрев кристала льда (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Бешенство блин", "Похоже как будто слюни. Как то не очень приятно", "Чья семенная жидкость в ротовой полости у Наташи?", "Что у тебя во рту?", "Фу, это слюна?", "Плохо. Просто плохо", – отреагировали на снимок подписчики Глюкозы.

Зато креативщики пришли в дикий восторг от знойного взгляда жгучей блондинки.

"Капец как сексуально", "Какое фото секси", "Нереальное фото. Огонь", "Сочная", – написали фанаты.

