Артистка похвасталась растяжкой в купальнике

Светлана Лобода не устает поражать своих поклонников прекрасными песнями и эротичными нарядами. Однако на этот раз звезда, похоже, превзошла саму себя – певица выложила в Сети фотографии, на которых она раскинула ноги в великолепном поперечном шпагате – не хуже, чем у Анастасии Волочковой.

Поклонники ахнули от восторга и забросали Светлану комплиментами. Не обошлось и без неизбежных сравнений с "королевой шпагатов".

"Волочкова отдыхает!!", "на эти ноги нереальные", "Светлана, вы нас дразните", "Эта девушка сводит меня с ума", "Ракета!", "Волочкова выпила и нервно закурила. Конкуренция пошла", "Лепота Лобода Кранты Водочковой", "Рождение второй волочковой)))", -

написали потрясенные подписчики.

Впрочем, нашлись и такие, кто посоветовал:

"Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой!)))".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.