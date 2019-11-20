Нибиру
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Светлана Лобода не устает поражать своих поклонников прекрасными песнями и эротичными нарядами. Однако на этот раз звезда, похоже, превзошла саму себя – певица выложила в Сети фотографии, на которых она раскинула ноги в великолепном поперечном шпагате – не хуже, чем у Анастасии Волочковой.
Поклонники ахнули от восторга и забросали Светлану комплиментами. Не обошлось и без неизбежных сравнений с "королевой шпагатов".
"Волочкова отдыхает!!", "на эти ноги нереальные", "Светлана, вы нас дразните", "Эта девушка сводит меня с ума", "Ракета!", "Волочкова выпила и нервно закурила. Конкуренция пошла", "Лепота Лобода Кранты Водочковой", "Рождение второй волочковой)))", -
написали потрясенные подписчики.
Впрочем, нашлись и такие, кто посоветовал:
"Шпагатами нас балует другая! А ты Светочка давай лучше пой!)))".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем